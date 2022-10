Juventus, secondo indagini diffuse notizie false su stipendi. Accordo Agnelli-Chiellini segreto

La Juventus ha diffuso notizie false in merito alla cosiddetta "manovra stipendi". L'accordo non fu reso pubblico

La Juventus ha diffuso notizie false in merito alla cosiddetta "manovra stipendi". L'accordo, raggiunto con una scrittura privata sottoscritta da Andrea Agnelli e dal calciatore Giorgio Chiellini il 28 maggio 2020, non fu reso pubblico e aveva termini differenti rispetto a quelli comunicati.

E' quanto si ricava dall'avviso di conclusione delle indagini notificato agli indagati dalla Procura di Torino. Chiellini non è indagato. Nel comunicato ufficiale, il club spiegava di avere raggiunto "un'intesa con i calciatori e l'allenatore della prima squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della stagione sportiva" (2019-2020 - ndr) che prevedeva la "riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020".