Juventus, Pirlo: “Inter e Milan favorite, noi cerchiamo di recuperare. Napoli? La sentenza…”

Al termine di Juventus-Fiorentina di stasera, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le considerazioni dell’allenatore bianconero: “Quello che è successo nel pomeriggio non può essere un alibi. Siamo scesi in campo con un atteggiamento sbagliato e quando succede rischi brutte figure. Non doveva essere così. Nelle partite prima di Natale capita di avere in testa le vacanze, ma non deve succedere. L’arbitraggio? Le immagini sembrano chiare. Chiarissima l’espulsione di Cuadrado, ma potevano esserci anche episodi a nostro favore. Non li commento perché li vedono tutti. Eravamo riusciti a rimanere in partita, poi se sull’1-0 per loro avessimo avuto un rigore e se l’arbitro avesse espulso anche uno di loro allora la partita sarebbe potuta cambiare. Dopo aver regalato un uomo e un gol, la reazione c’è stata.

Ora andiamo in vacanza per recuperare le forze e poi ripartire con la stessa voglia. Abbiamo un progetto da portare avanti e lo faremo da gennaio in poi. Molto preoccupato? No. Nel secondo tempo siamo entrati col piglio giusto e potevamo anche recuperarla. Inter e Milan? Noi ci sentiamo forti. Loro sono avanti, quindi hanno qualcosa in più di noi. Sono le favorite, noi cercheremo di recuperare. In questa pausa parleremo con la società e troveremo qualcosa da fare sul mercato. Bonucci? Una serata storta capita a tutti. E’ il nostro capitano e abbiamo grande fiducia in lui. De Ligt? Sembra un affaticamento, normale dopo dieci partite.

Il ricorso vinto dal Napoli? Non abbiamo alcun problema nel rigiocare la partita. Mi dispiace per chi ha viaggiato e perso punti senza dir nulla anche con giocatori in meno colpiti dal Covid. Dispiace più per loro che per noi. Noi non abbiamo nessun problema, ma la sentenza non è corretta nei confronti delle altre”.