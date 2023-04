Juventus, individuati i primi due tifosi autori dei cori razzisti: c’è un minorenne

Le indagini portate avanti dalla Juventus dopo i fatti incresciosi di martedì sera , in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, avrebbe portato i primi risultati: come riporta Sky Sport, il club bianconero avrebbe individuato i primi due tifosi autori dei vergognosi cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku. Si tratterebbe, nello specifico, di un minorenne e di un maggiorenne.

I due, già segnalati alla Digos, sono stati riconosciuti dal video diventato poi virale sui social. La pena sarà esemplare: per il minorenne si va verso una sospensione di 10 anni da tutte le gare della Juventus, in qualsiasi categoria, dalle giovanili alla Prima Squadra. Per il maggiorenne, invece, il bando dalle strutture bianconere sarà a vita.