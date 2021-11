Documenti Juventus: “Rischi rilevanti da indagine Consob su plusvalenze”

La Juventus, in vista dell'aumento di capitale di lunedì, ha depositato un prospetto informativo rivolto agli azionisti

La Juventus, in vista dell'aumento di capitale di lunedì, ha depositato un prospetto informativo rivolto agli azionisti. Da questo, emergono alcuni spunti interessanti, come scrive la Gazzetta dello Sport. A cominciare dalla sezione dei rischi, in cui si menziona l’ispezione Consob sui proventi da calciomercato del 2019-20 e 2020-21. Ecco cosa si legge nel prospetto: