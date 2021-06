Segretario UEFA: “Superlega? Juve, Real e Barça rischiano la Champions”

Theodoridis, segretario UEFA, ha toccato l'argomento Superlega, confermando il rischio esclusione dalla Champions per Juve, Real e Barça

RISCHIO ESCLUSIONE PER JUVENTUS, REAL E BARCELLONA - "Se non rispettano le regole, possono essere escluse. Dipende da loro, va sottolineato che tutti gli altri club hanno accettato le regole. Né io né il presidente possiamo intervenire sul lavoro degli organi giudiziari. I tre club menzionati sono tra i migliori al mondo: perché dovrei sperare che non competano? Però chiaro, per l'Uefa tutti i club sono uguali, difendiamo valori come il rispetto, il merito sportivo e l'uguaglianza di trattamento. Se hanno infranto le regole, devono andare incontro alle conseguenze che decideranno gli organi indipendenti".