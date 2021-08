Juventus, fatta per il ritorno di Kean: domani le visite mediche, i dettagli

Operazione conclusa: definiti gli ultimi dettagli con l'Everton, l'attaccante classe 2000 tornerà a Torino

La Juventus ha scelto: il sostituto di Cristiano Ronaldo sarà Moise Kean. Come riporta gianlucadimarzio.com, è fatta per il ritorno in bianconero dell'attaccante classe 2000: sì dell'Everton al prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro che scatterà al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore questa sera sarà a Torino e domani sosterrà le visite mediche.