La Juventus torna alla vittoria dopo il ko contro l’Inter: Cagliari battuto 2-1

Dopo una partita sofferta e combattuta, in cui era passata anche in svantaggio, la Juventus di Massimiliano Allegri torna alla vittoria una settimana dopo la sconfitta a Torino contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Come detto, è il Cagliari di Walter Mazzarri padrone di casa a passare in vantaggio al 10' grazie alla rete di Joao Pedro. I bianconeri rispondono e pareggio grazie a un tiro di Pellegrini deviato (poi il VAR scoprirà il tocco di mano) da Rabiot. Gol annullato. Ma nel finale di primo tempo de Ligt trova l'inzuccata che spiazza Cragno e manda le squadre negli spogliatoi in parità. Nella ripresa, si lotta su ogni pallone, ma a un quarto d'ora dalla fine Vlahovic, da attaccante vero, trova il tocco decisivo per il 2-1 bianconero. Con questa vittoria, la Juventus si porta a 62 punti, momentaneamente a +8 sulla Roma di Mourinho. Il Cagliari, invece, alla quinta sconfitta consecutiva, resta quart'ultimo a 25 punti.