Juventus, Allegri: “Scudetto? Vogliamo il massimo, ma c’è una questione numerica. La quota? 84”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Spezia, Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha parlato così della lotta in campionato e delle ambizioni juventine:

"Lo Spezia ha vinto numerose trasferte, è una squadra che gioca, che ha tecnica. E poi più si va verso fine campionato, più è difficile vincere le partite. Serviranno tecnica, testa, aggressività. E avremo il nostro pubblico allo Stadio. Lo Scudetto? Il pensiero del Club è lottare sempre per l'obiettivo più grosso e siamo tutti d'accordo. Però ci sono questioni numeriche, che sono i punti e la classifica. Se l'Atalanta batte il Toro, siamo quinti e la quota Scudetto, ripeto, è 84. Quando ci si avvicina a fine stagione, il tempo di recupero non c'è, i punti pesano di più, noi siamo anche indietro. Bisogna cercare in qualsiasi modo di arrivare alla vittoria e i ragazzi lo stanno facendo, senza potersi dare il cambio".