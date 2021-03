UFFICIALE – Juventus, tegola per Pirlo: De Ligt out nel riscaldamento. Al suo posto…

L'infortunio del difensore olandese a pochi minuti di Juventus-Spezia costringe il tecnico a cambiare la formazione in extremis

Forfait dell'ultim'ora in casa Juventus. A pochi minuti dal match con lo Spezia, si è infortunato Matthijs De Ligt. Il difensore ha subito un colpo durante il riscaldamento e non sarà dell'incontro, per il dispiacere di Andrea Pirlo, che al suo posto adatterà al centro della difesa Alex Sandro. Il brasiliano giocherà nel ruolo del tutto inedito al fianco di Demiral, mentre a sinistra ci sarà Gianluca Frabotta.