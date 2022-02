Juventus-Torino, si ferma Rugani nel riscaldamento. Allegri cambia in extremis

Il tecnico bianconero manderà in campo Luca Pellegrini al posto del difensore centrale. Juventus in emergenza nel reparto arretrato

Juventus-Torino regala già il primo colpo di scena. Massimiliano Allegri non potrà contare su Daniele Rugani, schierato dal 1', ma fermatosi nel corso del riscaldamento. Per il difensore un problema muscolare che lo ha costretto al forfait. Al suo posto, il tecnico bianconero manderà in campo Luca Pellegrini. Ancora da decifrare come si disporrà la Juventus.