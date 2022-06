Juventus, UFFICIALE: l’Atalanta riscatta Demiral, cessione da 20 milioni

Merih Demiral è un nuovo calciatore dell'Atalanta: il club bergamasco ha esercitato il diritto di opzione per il riscatto del difensore turco, già in forza ai nerazzurri nel corso dell'ultima stagione. La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha reso note cifre e condizioni dell'operazione:

Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Atalanta B.C. S.p.A., a seguitodell’accordo sottoscritto il 6 agosto 2021, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo deldiritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral per un corrispettivo di € 20 milioni, pagabile in 4 esercizi,che potrà incrementarsi di ulteriori € 2,5 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della duratacontrattuale.L’accordo prevede, inoltre, un premio, a favore di Juventus, del 10% del maggiore corrispettivo derivante daeventuale futura cessione (temporanea o definitiva) del diritto alle prestazioni del calciatore ad un club terzorispetto a quanto già pagato da Atalanta a Juventus.Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 11,2 milioni.