Juventus, UFFICIALE: Kean torna a Torino, svelate formula e costi

L'attaccante classe 2000 lascia l'Everton torna in bianconero dopo due stagioni, di cui una in prestito al PSG

Rinforzo in attacco per la Juventus: il club bianconero ha ufficializzato il ritorno di Moie Kean, prelevato in prestito biennale dall'Everton. Questo il comunicato che svela formula e cifre dell'operazione: