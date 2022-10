Juventus, UFFICIALE: le condizioni di McKennie e Pogba, niente Mondiale per il francese

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha dato aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di McKennie e Pogba

Paul Pogba , alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo"

Su Pogba ha parlato anche l'agente, Rafaela Pimenta: "Dopo le visite mediche di ieri e di oggi - si legge nella nota - è estremamente doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio di inizio settembre. Per questo motivo, Paul non potrà fare parte della nazionale francese in Qatar".