EDICOLA / TS: La Juventus irrompe in zona Champions e punta al secondo posto

La vittoria della Juventussul Verona si prende la prima pagina di TuttoSport. "La Juve irrompe in zona Champions. «Fateci largo». Kean firma a Verona la quinta vittoria di fila senza subire gol. Cuore e orgoglio per andare contro l'emergenza. Domenica contro Sarri assalto al secondo posto". Nessun riferimento, almeno in copertina, alle lamentele del Verona per un fallo in area di mano di Danilo.