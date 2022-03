Repubblica – Juventus, Champions ormai via crucis: dopo il primo gol bianconeri umiliati

La Juventus colleziona l'ennesima brutta figura in Champions League, rimediando la terza eliminazione agli ottavi di finale di fila

"Il confronto con la settima squadra del campionato spagnolo è stato impietoso, mortificante come questo 3-0, risultato che una volta la Juve subiva dal Real del Ronaldo migliore e che adesso bastano venti minuti di Gerard Moreno, l’unico fuoriclasse del Villarreal, a certificare. L’anno dopo è sempre peggio di quello prima, come se la Champions fosse una via crucis ormai troppo faticosa da risalire (...). La Juve invece al primo imprevisto si è squagliata come il Psg un settimana fa: incassato il rigore di Gerard (fallo di Rugani su Coquelin), i bianconeri si sono abbandonati al loro destino, lasciandosi umiliare dai gialli di Spagna".