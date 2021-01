Milan, trauma contusivo all’addome per Kalulu: in dubbio per il derby. Contro l’Inter mancherà…

Trauma contusivo muscolo obliquo addome: è l’esito dei controlli a cui si è sottoposto il difensore del Milan Pierre Kalulu. Il giocatore rossonero è uscito dal campo in barella al 12′ del secondo tempo della sfida di ieri a San Siro contro l’Atalanta, sostituito da Musacchio. Difficilmente Kalulu sarà a disposizione per il derby di martedì contro l’Inter per i quarti di Coppa Italia, partita in cui sarà squalificato Donnarumma perché espulso per proteste dalla panchina negli ottavi.

(ANSA)