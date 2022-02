Milan, Kalulu: “Voglio vincere qualcosa quest’anno. Sappiamo che l’Inter…”

Il difensore rossonero indica i suoi obiettivi stagionali: "La scorsa stagione è stata positiva, ma non abbiamo vinto nulla"

Pierre Kalulu, difensore del Milan, in un'intervista concessa a Eurosport ha parlato dei suoi obiettivi stagionali: "Lo scudetto? Tutto può cambiare molto velocemente. Lo abbiamo potuto vedere nel derby, dove siamo andati in svantaggio e alla fine siamo riusciti a ribaltare il punteggio. Avremmo potuto perdere altro terreno. Vogliamo fare qualcosa in questa stagione. L'anno scorso abbiamo fatto bene, ma alla fine non abbiamo vinto nulla. Abbiamo lasciato il lavoro incompiuto. Io, personalmente, voglio vincere qualcosa quest'anno. Il derby di Coppa Italia? Aggiunge necessariamente qualcosa in più. Quando arrivi a questa fase della competizione, mancano solo tre partite prima della vittoria finale. È il modo più veloce per vincere qualcosa. Sappiamo che l'Inter giocherà con ancora più voglia dopo la sconfitta in campionato. Saranno carichi, ma lo saremo anche noi".