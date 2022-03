Kane: “Conte fantastico, mi spinge al limite. Mi piace avere una persona così come tecnico””

Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante inglese elogia l'ex tecnico nerazzurro

Intervenuto in conferenza stampa, Harry Kane ha sottolineato l'importanza di Antonio Conte e ha elogiato il tecnico per il grande impatto che ha avuto su club e giocatori: "È un allenatore fantastico, andiamo molto d'accordo. Porta nuove idee di gioco, come vuole che giochiamo. Ho imparato diversi aspetti del gioco sotto di lui. Mi sento fisicamente meglio sapendo che ci alleniamo e lavoriamo sodo ogni giorno. Sono in buona forma ma sento di poter continuare a migliorare e sicuramente Antonio continuerà a spingermi al limite. Mi piace avere una persona così come manager".