Kane: “Eriksen? Al mio amico è successa una cosa terribile. Ma conta che stia meglio”

Il calciatore inglese ha parlato dell'assenza in Inghilterra-Danimarca del suo ex compagno al Tottenham dopo il malore avuto in campo

Eva A. Provenzano

Kaneè stato compagno di Eriksen al Tottenham. E oggi si gioca Inghilterra-Danimarca: le due loro Nazionali si affronteranno. Chris non ci sarà per il malore avuto nella gara contro la Finlandia. Sarà poi alla finale perché l'UEFA lo ha invitato tra gli ospiti della serata. Proprio il suo ex compagno, nella conferenza stampa che precede la partita contro i danesi, ha parlato del giocatore nerazzurro.

«Io e Chris siamo amici. Ovviamente sarà triste non averlo in campo. Lui rappresenta gran parte del successo della Danimarca negli ultimi anni. Gli è successa una cosa terribile. Ma quello che conta ora è che lui stia bene e che stia recuperando. Sono sicuro che tiferà più per la Danimarca che non per me, questo è scontato. Abbiamo organizzato un tributo nei suoi confronti per dimostrare il supporto di tutti qui in Inghilterra. È un peccato che non possa giocare questa partita con la sua squadra», ha sottolineato il calciatore inglese.

(Fonte: SS24)