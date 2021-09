Chelsea, Kanté positivo al Covid: salta la Juve. Tuchel: “Vaccino? Questione delicata”

Il centrocampista del Chelsea non giocherà domani contro la Juve perché in quarantena dopo essere risultato positivo

"N'Golo è riusltato positivo e dovrà osservare la quarantena - le parole di Tuchel - Oggi non si è allenato". In Inghilterra la quarantena è fissata in dieci giorni, quindi Kantè salterà anche la partita di Premier League di sabato prossimo contro il Southampton. Tuchel non ha chiarito se Kantè fosse vaccinato o meno e si è mostrato molto prudente sulla questione dei vaccini ai giocatori. "I calciatori sono adulti e fanno le loro scelte, va accettato - le parole del tecnico - Posso prendere una decisione per me. È una questione delicata. Il vaccino sembra essere una vera protezione, io sono vaccinato, ma non sono in grado di dare consigli". (ANSA-afp).