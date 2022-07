Kapo: “Lo scudetto 2022/23 sarà della Juventus, ultimi 2 anni incidenti di percorso”

Le parole dell'ex bianconero: "Ora dobbiamo ritornare a primeggiare in Italia, gli ultimi due anni sono stati degli incidenti di percorso"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Olivier Kapo, ex calciatore della Juventus, ha parlato così degli obiettivi dei bianconeri: "Ho trascorso un anno fantastico e giocato con tantissimi campioni. Ora dobbiamo ritornare a primeggiare in Italia, gli ultimi due anni sono stati degli incidenti di percorso. Ok Milan, hai vinto l'anno scorso, ma lo scudetto 2022/23 sarà nostro".