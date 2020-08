Karagounis: “Partita particolare, tutto può succedere. Pronostico? L’Inter deve arrivare…”

Giorgos Karagounis è intervenuto ai microfoni di Inter TV per parlare della sfida di Europa League tra Inter e Getafe: “Una partita un po’ particolare, perché è solo uno scontro e non ci saranno andata e ritorno come al solito. Devi essere molto concentrato, ci vuole la massima concentrazione perché in una partita tutto può succedere. Getafe ha dimostrato quest’anno nel loro campionato di poter fare bene. Come finisce? Penso che il vantaggio sia nostro sicuramente abbiamo più possibilità. Una partita difficile ma l’Inter deve arrivare fino alla fine. Pronostico? 2-0”.

(Inter TV)