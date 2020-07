Karagounis: “Inter grande esperienza, ma c’erano tanti problemi. Vagiannidis? Mi è stato detto…”

In una lunga intervista rilasciata a Il Posticipo, Giorgos Karagounis ripercorre le tappe più importanti della sua carriera da giocatore. Dall’Europeo vinto con la Grecia nel 2004, fino alla sua esperienza con la maglia dell’Inter. “Avevo disputato buone partite con la Grecia così l’Inter mi ha cercato. A Milano ho vissuto due stagioni difficili: in squadra c’erano tanti campioni ma anche tanti problemi. Quando non vinci c’è tanta pressione che cresce di giorno in giorno: era il nostro caso. Giocare nell’Inter però è stata una grande esperienza. C’erano grandi persone, lo staff era buono, Moratti una persona fantastica. È stato davvero bello per me“.

È vero che non passava mai il pallone a Vieri?

“Christian lo ripete perché voleva sempre il pallone: tutti gli attaccanti ragionano così. Vieri però era un grande campione e sono felice di aver giocato con lui e con Adriano in attacco, come con Veron e altri grandi giocatori. Poi quando ero all’Inter sono diventato anche campione d’Europa con la Grecia: è stato un grande momento per me”.

Al secondo anno con Mancini all’Inter si aspettava di giocare di più? Era diventato campione d’Europa…

“È andata così… Erano anni difficili, poi ogni allenatore aveva le sue tattiche e in quel centrocampo c’erano tanti campioni. Ci vuole anche un po’ di fortuna: se non giochi con continuità è difficile trovare un buon ritmo. Non è stato facile per me. Al secondo anno però con l’Inter ho vinto la Coppa Italia battendo la Roma in finale”.

Che idea si è fatto della squadra di Conte?

“Oggi seguo l’Inter e faccio il tifo per la squadra. Purtroppo dopo gli ultimi risultati penso sia difficile che vinca lo scudetto”.

L’Inter ha preso il giovane Georgios Vagiannidis dal Panathinaikos: lo conosce?

“Purtroppo no perché ha giocato pochissimo con la prima squadra: appena una partita nel campionato greco. Però mi è stato detto che Vagiannidis ha grossi margini di crescita. Speriamo che faccia bene: arriva in una grande squadra, sappiamo tutti che non è facile imporsi, però quando sei giovane puoi imparare. Se lavori puoi farcela: Vagiannidis ha tutto il futuro davanti a sé”.

(Il Posticipo)