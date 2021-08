Sky – Keita Balde, ritorno in Italia difficile. Su di lui questi tre club

L'ex esterno nerazzurro, accostato con forza anche all'Inter nelle scorse settimane, dovrebbe restare all'estero

Il futuro di Keita Balde sembra essere lontano dall'Italia. Il centravanti del Monaco, accostato anche all'Inter nelle scorse settimane, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio non dovrebbe tornare in Serie A: "La Sampdoria lo accoglierebbe volentieri dopo i 7 gol e i 2 assist realizzati lo scorso anno, ma al momento sembra una strada difficile da percorrere. Sull’ex esterno offensivo di Samp, Inter e Lazio, c’è forte il Valencia: il club spagnolo, però, deve guardarsi le spalle dal Fenerbache, che lo porterebbe volentieri in Turchia, e dal Watford, che vorrebbe regalare un rinforzo in attacco a Xisco".