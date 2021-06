Ex Inter, bel gesto di Keita: fa costruire una moschea nel villaggio dei genitori in Senegal

Gran bel gesto di Keita Balde, ex calciatore dell'Inter e oggi alla Sampdoria. A riportarlo è gianlucadimarzio.com

Gran bel gesto di Keita Balde, ex calciatore dell'Inter e oggi alla Sampdoria. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, lo spagnolo di origini senegalesi ha fatto costruire una moschea nel villaggio dei suoi genitori a Pilapithian in Senegal.