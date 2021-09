Milan, il caso Kessie è apertissimo. Sullo sfondo c’è l’offerta del Psg

Il centrocampista del Milan non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza coi rossoneri a fine stagione

Dopo l'uscita di Donnarumma e Calhanoglu, in casa Milan un altro giocatore è in scadenza di contratto: Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato e si stanno facendo avanti diversi club.

"Il caso Kessie è apertissimo. Sono in molti a sostenere che ci sia una nuova preda della caccia grossa di Leonardo nella sua prima casa italiana, quella del Milan. Dopo aver catturato il sì di Gigio Donnarumma, si profila anche quello di Kessie. Gli indizi cominciano ad essere sempre più evidenti. Il centrocampista ivoriano, dribbla le offerte rossonere ormai da mesi. In particolare ha detto no all’ultimo rialzo da 6,5 milioni di Maldini e Massara è ormai si trincera dietro ad una richiesta da 8 milioni netti + 2 di bonus. Guarda caso quanto pare sia disposto ad offrirgli il club di Al-Thani, il Psg. In realtà in questi giorni di trambusto sono emerse anche due candidature dalla Premier League: Liverpool e Tottenham. Non si è ancora mossa invece la Juventus, condizionata dalla contemporanea trattativa per Paulo Dybala", spiega La Gazzetta dello Sport.