Kessie al Barça? Marani: “Controtendenza rispetto alla natura attuale del club”

Il giornalista ha commentato il possibile approdo del giocatore rossonero, che non ha rinnovato, al club catalano

In queste settimane si sono intensificate le voci che parlano dell'addio di Kessie al Milan e di un suo possibile approdo al Barcellona. Il calciatore ivoriano non ha rinnovato con il club rossonero e di lui e del suo arrivo alla corte dei blaugrana ha parlato Matteo Marani a Skysport.

«Kessie è in controtendenza rispetto alla natura del Barcellona, se vogliamo una natura un po' più tecnica, meno fisica. Credo che il centrocampista dovrà affinare quindi certe cose ed entrare un po' più lui nel nuovo modo di giocare del Barça. Come tipologia di giocatore in questo momento storico del club blaugrana non mi sembra un giocatore così calzante però vediamo anche quale sarà la risposta», ha sottolineato il giornalista.