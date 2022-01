Kessie, la tac esclude lesioni alle costole: pronto per il derby con l’Inter

Il centrocampista era impegnato con la Nazionale. Ha preso una botta alle costole e rientrerà domenica a Milanello

Kessieè finito nel mirino dell'Inter perché il rinnovo con il Milan si è complicato. Ma per ora è un giocatore rossonero, impegnato in Coppa D'Africa con la Costa D'Avorio. Un suo infortunio aveva tenuto in apprensione la società milanista perché il giocatore era uscito dal campo in lacrime durante la gara contro l'Egitto.