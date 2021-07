Kessie: “Milan, voglio restare per sempre. Calhanoglu e Donnarumma…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero tranquillizza i tifosi

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Franck Kessie allontana l'Inter e giura amore eterno al Milan. Il centrocampista, impegnato con la sua nazionale alle Olimpiadi di Tokyo, tranquillizza i tifosi rossoneri sulla sua permanenza. "Sono orgoglioso di aver scelto questo club e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano: “Un Presidente, c’è solo un Presidente...”. Ecco, io voglio esserlo a vita. Almeno quella calcistica...".

Kessie, la paura dei tifosi è legata a un rinnovo che tarda a concretizzarsi...

«Capisco, ma devono stare tranquilli. Io mantengo sempre la parola, dovrebbero conoscermi. Adesso sono qui a Tokyo per ottenere qualcosa d’importante con il mio Paese, ma appena finita l’Olimpiade torno a Milano e sistemiamo tutto. Non ci saranno problemi».

Lei vuole fare il Presidente a vita in rossonero, c’è però chi è andato via. Le dispiace per la scelta di Donnarumma e Calhanoglu?

«Ovvio, abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita. E poi Gigio è in questo momento il portiere più forte al mondo. Ma io non posso entrare nelle decisioni di altre persone, comando solo per me. Mi dispiace molto, ma sono arrivati nuovi giocatori importanti. Da Milan».

Quasi tutte le squadre che lottano per scudetto e Champions hanno cambiato allenatore, voi no. Può essere un vantaggio?

«Solo il campo dirà se è così. A volte riesci a vincere subito anche con un nuovo allenatore, in altre occasione fai fatica. Al Milan non abbiamo questo problema: giochiamo a memoria, il modulo è collaudato. Speriamo sia un’arma in più, perché dobbiamo puntare al massimo in ogni competizione. Che sia il campionato oppure le coppe».

(Gazzetta dello Sport)