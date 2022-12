Kessie, quale futuro? Pedullà: “Va capito se a gennaio esiste margine per…”

Può esserci un altro ribaltone nel futuro di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, accostato negli scorsi giorni anche all'Inter, non sta trovando spazio al Barcellona e a gennaio potrebbe optare per un'altra soluzione. Scrive Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport: "Non si può tornare indietro, piuttosto capire se esiste qualche margine per andare in prestito, non obbligatoriamente in Serie A. Altrimenti dovrà restare a bagnomaria in Catalogna con il rischio concreto di buttare a mare una stagione. Ma comunque con la necessità di tutelare il suo futuro senza fare scelte avventate nella sessione di gennaio. Kessie può accettare una soluzione di pochi mesi a condizione che abbia un senso tecnico e che non sia una semplice consolazione".