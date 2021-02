Kessie: “Ibra è insuperabile. Scudetto? Il Milan ci crede. Battiamo l’Inter e torniamo in testa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Kessie ha parlato della grande sfida di domani con l'Inter

A Zagabria, contro la Stella Rossa lei è rimasto in panchina e la qualificazione è ancora in bilico.

«Il pareggio in trasferta 2-2 non è male. Si poteva fare meglio, ma c’è ancora il ritorno.E ora la partita con l’Inter».

«Nessuno. Se vinciamo con le squadre al completo è più bello ed è meglio per lo spettacolo. Saranno decisivi tutti i giocatori».

«Da un punto di vista tecnico è insuperabile e come compagno ti dà sempre qualcosa in più. Ci mette sempre la faccia, non succede spesso di trovare campioni con questa personalità».