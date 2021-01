Kessié: “Scudetto non è un tabù. Il Milan non reggerà? Pronostici ci motivano sempre di più”

Frank Kessie, centrocampista ivoriano del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Giornale in cui ha parlato della rinascita del club rossonero, passato dal 12esimo posto alla vetta della classifica: “Non c’è un segreto vero e proprio da svelare ma un piano di lavoro da raccontare. Pioli ci ha preso da parte e ha cominciato a parlare, a spiegare cosa voleva da noi. Il gruppo si è messo al lavoro con le sue idee e adesso continuiamo a farlo giorno dopo giorno. Da allora abbiamo anche cambiato faccia”.

Quindi a Milanello la parola scudetto non è un tabù…

“E perché mai dovrebbe esserlo? Noi abbiamo un mantra che ci ripete tutti i giorni mister Pioli: pensiamo a una partita alla volta. Adesso c’è il Cagliari, il resto non conta. Poi aggiungo: siamo il Milan, la storia parla per noi. E un club come il Milan non può sentirsi a disagio a parlare di scudetto. Non siamo da soli, naturalmente, a concorrere”.

A leggere critici e addetti ai lavori, sono in tanti a non credere al Milan capolista che regge fino alla fine: ha una spiegazione per tale scetticismo?

“Più che una spiegazione, abbiamo un ringraziamento da rivolgere. Perché questi ragionamenti e pronostici non fanno altro che motivarci ogni giorno di più. Sono le nostre vitamine”.