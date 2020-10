GdS – Inter, con lo Shakhtar non puoi sbagliare: Kiev crocevia europeo come ai tempi del Triplete

L’Inter torna a Kiev in vista della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League.

La Gazzetta dello Sport va a scavare nel passato e ricorda un momento particolare dei nerazzurri proprio all’Olimpiyskiy: nella stagione 2009-2010, l’anno del Triplete, proprio in quello stadio è andato in scena uno dei momenti più importanti del cammino degli uomini di Mourinho. Un gol di Sneijder alla fine evitò l’eliminazione e completò la rimonta: dopo l’1-0 di Shevchenko al 21′, sono arrivate le reti di Milito e dell’olandese tra l’86’ e il 90′.

Oggi l’Inter non può sbagliare. La squadra di Conte deve vincere o al massimo permettersi il lusso di pareggiare per poi recuperare i punti persi nelle prossime quattro: un’eventuale sconfitta metterebbe la squadra di Conte già spalle al muro. Undici anni dopo, Kiev, torna ad essere un bivio per l’Inter in Europa.