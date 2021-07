Danimarca Rep. Ceca, Kjaer: “Giocheremo per Eriksen, è l’anima della squadra”

Intervenuto in conferenza stampa, Simon Kjaer ha presentato così il match tra la sua Danimarca e Repubblica Ceca

"Christian è il cuore della squadra, giocheremo per lui domani. Non avremo paura, non puoi giocare a calcio se hai paura. E io voglio che domani i miei giocatori scendano in campo liberi, con coraggio, dimostrando il meglio. Ero un ragazzino nel 1984 e nel 1992. Ma ora è un’altra storia, sono tempi diversi: ora agli Europei ci sono 24 squadre e molte più partite. Non mi interessa molto il paragone. Mi interessa il sostegno dei nostri tifosi e l’entusiasmo intorno a noi. Abbiamo una fame enorme, una grande motivazione. Non giochiamo per noi stessi, domani. Ma per l’intera nazione. Abbiamo due sogni: il primo è vincere qualcosa, il secondo è unire tutta la Danimarca".