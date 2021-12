Kjaer: “Eriksen? Posso descrivere tutto con due parole. E non bastano”

Il giocatore del Milan ha raccontato il momento vissuto agli Europei quando ha visto il suo amico Chris accasciarsi in campo

Ci è tornato su. In un'intervista concessa a TV2, Simon Kjaer ha raccontato quel momento. Quello in cui ha visto il suo amico, Christian Eriksen , accasciarsi in campo per un malore, durante la partita dell'Europeo della Danimarca contro la Finlandia.

«Quel momento non può essere descritto. Solo con parole come "terribile" e "incomprensibile". E quelle parole non bastano affatto. Non c'erano pensieri dietro le mie azioni. Non ho pensato. È stato tutto molto istintivo. Abbiamo fatto tutti il ​​possibile per dare una mano. Un terribile, terribile momento. La cosa più importante per me ora è che Christian stia bene». L'unica cosa che conta davvero.