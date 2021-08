Kjaer: “Eriksen? Qualcosa che ricorderemo per sempre. Se sta bene, io sono felice”

Il difensore del Milan e della Nazionale danese è stato premiato con il President's Award per quanto fatto con Eriksen

Simon Kjaer, insignito del President's Award insieme a tutto lo staff medico che ha salvato la vita a Christian Eriksen lo scorso 12 giugno dopo il malore accusato nel corso di Finlandia-Danimarca, ha ripercorso quei tragici momenti ai microfoni del sito ufficiale della Uefa: "È una cosa che ricorderemo per il resto della nostra vita. La squadra ha reagito come un'unità… una vera e propria squadra; ci siamo impegnati al massimo per uscire da quella situazione ed essere il più utili possibili. Quando siamo insieme, cerco di guidare la squadra sia in campo che fuori, in tutti gli aspetti della vita. Credo che sia uno dei più grandi privilegi che io abbia avuto nella mia carriera. Conosco Christian da tanti anni. Ha una grande famiglia e tanti amici e compagni che gli vogliono bene. Se lui e la sua famiglia stanno bene, io sono contento".