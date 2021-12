Kjaer: “Ringrazio l’Inter per il messaggio dopo l’infortunio: dimostra che…”

Il difensore del Milan Simon Kjaer ha voluto ringraziare anche l’Inter per la vicinanza dopo l’infortunio al ginocchio

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Simon Kjaer ha voluto ringraziare anche l’Inter per la vicinanza dopo l’infortunio al ginocchio: "Ho ricevuto tantissimi messaggi da gente che non conoscevo, è un orgoglio per me. Anche il messaggio dell'Inter fa vedere che siamo rivali ma quando succedono ste cose fa capire che siamo umani. Li ringrazio ma sanno che quando torno, contro di loro, non regalo niente”.