Kjaer: “Oggi San Siro sarebbe stato pieno. Il derby non è una partita normale”

Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d'inizio del derby tra il Milan e l'Inter, Simon Kjaer, centrale rossonero ha parlato così della gara: "I tifosi? Abbiamo parlato ieri, sarebbe stato tutto pieno oggi: sono anni che il derby non era tra primo e secondo, sarebbe stato pieno San Siro. Ci mancherà, ma li abbiamo incontrati fuori: un'emozione speciale, non è una partita normale. Faremo di tutto per accontentarli".