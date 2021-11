Kjaer: “Eroe con Eriksen? Non sarei stato in grado di fare nulla senza la squadra”

Il difensore del Milan è tornato sull'episodio capitato al giocatore dell'Inter e sul fatto che venisse acclamato come un eroe

"Ho avuto un momento molto difficile con questo. Ho pensato 'perché parlano di me quando è stata la squadra?' Non sarei stato in grado di fare alcune di queste cose senza la squadra. Naturalmente ci sono alcune cose istintive che ognuno di noi ha fatto. Ma sento che sarei caduto a terra se non avessi avuto gli altri a sostenermi. Come avrebbero fatto se non ne avessero avuto un altro a cui appoggiarsi. Non sarei potuto uscire e giocare contro Belgio e Russia se non fossi stato con la squadra. Non sarebbe mai stato possibile".