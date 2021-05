Kjaer su Eriksen: “Ha raggiunto il suo obiettivo: contentissimo per lui anche se…”

Intervistato da Sky Sport in vista di Juventus-Milan, il difensore rossonero Simon Kjaer ha parlato così del compagno di Nazionale

"Siamo amici da 12 anni, dalla Nazionale. So le difficoltà che ci possono essere con le tifoserie di squadre come Inter e Milan, sono contentissimo per il mio amico. Arrivava qui in Italia per un obiettivo, sarebbe stato meglio raggiungerlo in un'altra società. È comunque un mio amico, ha vinto e ho massimo rispetto per lui".