Kjaer: “Eriksen è fantastico. Un giorno potrò dire ai miei figli di aver giocato con lui”

Una partita importante attende la Danimarca mercoledì sera contro l’Inghilterra a Wembley. Gara importante soprattutto per Christian Eriksen e Simon Kjaer, per entrambi sarà la partita numero 100 con la propria nazionale. In conferenza stampa il difensore del Milan elogia il centrocampista nerazzurro: “Penso di aver detto a Christian, quando aveva giocato 75 partite con la nazionale, che un giorno avrei potuto dire ai miei figli di aver giocato con Christian Eriksen. Il modo in cui Christian vede il gioco, non molti lo fanno. Potrei ancora rimanere sorpreso da un suo passaggio, ma dopo aver giocato così tanti anni con Christian, so che non c’è nulla di casuale in lui. È un ragazzo fantastico e umile. Sebbene nel mio mondo sia uno dei migliori nella sua posizione, è pur sempre un ragazzo di Middelfart che pensa soprattutto alla squadra“.

(tipsbladet.dk)