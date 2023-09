Ultimo Uomo: “L’arrivo di Klaassen all’Inter ci racconta una cosa importante di Inzaghi”

Restano alcune ambiguità: "Perché non è stato cercato un giocatore più pronto a giocare davanti alla difesa? Per quanto versatile, Klaassen ha idee soprattutto offensive. Gioca numero 10, è cresciuto col mito di Jari Litmanen e Dennis Bergkamp, che curiosamente è uno dei più grandi fallimenti della storia dell’Inter. È un giocatore che ha quindi istinti simili ad altre mezzali offensive come Barella, Mkhitaryan e Frattesi. Il suo profilo è anche simile a quello di Sensi. Allontanarlo troppo dalla porta significa normalizzare e il rischio è che giochi davvero poco. Negli ultimi due anni all’Ajax, va detto, non è stato sempre titolare, anzi; nell’ultima stagione sono 32 presenze, con 12 ingressi dalla panchina. È vero che negli ultimi anni il suo raggio di azione si è un tantino arretrato. Lo scorso anno ha giocato soprattutto da mezzala – destra o sinistra -, anche se circondato da giocatori piuttosto fisici". In conclusione: "Davy Klaassen sembra essere arrivato davvero troppo tardi, e la sua carriera è già in declino, ma è un giocatore per palati fini: qualcosa può ancora farci vedere".