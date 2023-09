il Giornale – Klaassen all’Inter, Ausilio ci ha lavorato per mesi. Grande affare

"Sul 30enne olandese Ausilio ha lavorato per mesi ma in una sola notte ha apparecchiato l'affare. E che affare: arriva gratis dall’Ajax dopo una stagione da 2759', 10 reti e 3 assist e firma un biennale da “soli” 1,5 milioni netti a stagione. Non sostituisce Asllani ma copre una eventuale assenza di Sensi, sulla cui tenuta atletica l’Inter conserva dei dubbi. Il Sassuolo aveva chiesto Sensi in cambio di Maxime Lopez, ma l’interista ha declinato il ritorno", analizza l'edizione odierna de il Giornale.