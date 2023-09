Inter, Inzaghi accontentato con Klaassen. Ingaggio da 1,5 e opzione per il secondo anno

Ultimo colpo dell'Inter nell'ultimo giorno di mercato. Klaassen arriva gratis e va a rinforzare la mediana di Inzaghi che ora ha alternative in ogni ruolo. Toccherà al tecnico far ruotare al meglio le forze mantenendo alto il rendimento di tutti.

"Simone Inzaghi è stato accontentato: Marotta ha aggiunto un’opzione in più in mediana con l’innesto di Davy Klaassen dall’Ajax. Contratto di un anno con opzione per il secondo e ingaggio da 1,5 milioni più bonus. Gli olandesi hanno lasciato partire il giocatore gratis nonostante avesse ancora un anno di contratto come riconoscimento per i 20 anni nel club. Asllani e Sensi restano alla Pinetina nonostante le offerte e gli spazi ristretti", scrive il Corriere della Sera.