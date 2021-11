Inter, Klinsmann: “Barella incredibile, Lautaro mi somiglia. Derby? La vedo così”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Sono ancora un tifoso dell'Inter. Ho diversi amici che saranno allo stadio. Spero con tutto cuore che vinca domani"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter, ha parlato in vista del derby di domani contro il Milan, partendo dalle stracittadine dei suoi tempi: "Era uno spettacolo: lo stadio era pieno, ma, all'epoca, se ci fossero stati 500mila posti sarebbero stati comunque venduti tutti i biglietti. E si percepiva. C'era elettricità in città. Una volta, nella settimana del derby, mi fermò l'operatore al casello per parlarmi e caricarmi in vista della partita col Milan. Dietro di me si creò una fila di macchine, in molti suonavano il clacson infastiditi perché non capivano cosa stesse succedendo. L'operatore però non alzò la sbarra per farmi passare finché non gli promisi che avrei segnato. Il derby di Milano è la massima espressione del calcio italiano. Per tecnica, passione e ambizione. Immergersi in quell'atmosfera era entusiasmante".