Klinsmann: “Inter, la situazione non è così grave. Il Milan ha meritato. La difesa…”

Intervenuto nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva, Jürgen Klinsmann è tornato sul derby perso dall'Inter . Questa l'analisi dell'ex giocatore nerazzurro: "L'aspetto psicologico è importantissimo, soprattutto in una stagione dove non vuoi solo far bene in campionato, ma soprattutto in Champions dove arriverà il Bayern. Ho visto una bellissima gara, una bella pubblicità per il calcio italiano. L'Inter ha cominciato bene con un gol stupendo di Brozovic e sembrava avesse intrapreso la strada giusta, ma poi il Milan ha fatto una gara alla grande, soprattutto Leao, giocatore con grande talento".

"Per buona parte della gara il Milan ha controllato, ha avuto più grinta e determinazione, hanno meritato questa vittoria. Però abbiamo visto una partita eccezionale, un derby bellissimo. Credo che la situazione non è così grave, la stagione è appena iniziata. Naturalmente il derby è importantissimo e non vorresti mai perderlo. Adesso hanno subito la possibilità di rialzarsi contro il Bayern, il campionato è molto lungo. Sarò interessante vedere come si inserirà Lukaku nelle prossime settimane. La difesa? L'anno scorso era la forza dell'Inter. Nel derby abbiamo visto qualche problema e l' ha fatto bene Leao che ha allargato la difesa dell'Inter. Bastoni non ha fatto bene, partita negativa per lui. Anche De Vrij e Skriniar non avevano la stessa concentrazione".