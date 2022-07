Klopp e il caos che ha vissuto la sua famiglia a Parigi: “Incredibile. Mi hanno scritto…”

La finale di Champions League sarà ricordata per la vittoria del Real Madrid, ma anche per il caos scoppiato poco prima dell'inizio della partita con una parte dei tifosi del Liverpool che non sono riusciti a entrare allo stadio. Ora, Jürgen Klopp ha confermato che alcuni membri della sua famiglia sono stati coinvolti nel caos avvenuto all'esterno. "Ho incontrato solo pochi che sono stati fortunati; tutti gli altri che ho incontrato, inclusa la mia famiglia, hanno avuto grossi litigi fuori. Penso che sia chiaro che tutto è stato organizzato male. La mia famiglia mi ha scritto prima della partita, 'Siamo allo stadio, buona fortuna' e tutto questo genere di cose, ma non è successo".