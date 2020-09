Klopp contro City e Chelsea: “Covid pesa meno per Stati e oligarchi. Ma nessuno parla di…”

“Per alcuni club sembra pesare meno l’incertezza creata dal Coronavirus perche’ sono di proprieta’ di Stati, di oligarchi, e questa e’ la verita’. Noi siamo una tipologia diversa di club. Abbiamo raggiunto la finale di Champions League due anni fa, l’abbiamo vinta l’anno successivo e abbiamo vinto la Premier League essendo il club che siamo”. Jurgen Klopp marca cosè le differenze tra il suo Liverpool e altri club non meglio specificati, anche se sembra chiaro il riferimento a City e Chelsea.

Parlando a “Bbc Radio 5”, l’allenatore dei Reds ha chiarito perche’ il calciomercato portato avanti dal suo club e’ cosi’ diverso da quello, ad esempio, dei Blues: Roman Abramovich ha investito centinaia di milioni di euro sul mercato in un anno di particolari ristrettezze economiche dovute alla pandemia da Coronavirus. Klopp invece sta proseguendo con la politica di mantenimento dell’attuale rosa, senza stravolgerla: l’unico acquisto fin ora e’ stato Tsimikas dall’Olympiakos, e potrebbe restare l’unico. “Non possiamo cambiare dall’oggi al domani e dire ‘ora vogliamo comportarci come il Chelsea’ – dice Klopp -. Vogliamo sempre migliorare la squadra, ma ci sono diversi modi per farlo: uno e’ rappresentato dal comprare nuovi giocatori, l’altro dal lavorare insieme, migliorare le cose in cui sei stato bravo e cercare di annullare le cose in cui non lo sei stato. Questo e’ il calcio. Ma nessuno vuole parlare di allenamenti, solo di acquisti”.