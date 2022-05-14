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Jurgen Klopp si scaglia contro la Nations League. L'allenatore del Liverpool, intervenuto in conferenza stampa, critica quella che, a suo parere, è una competizione per nazionali "ridicola". Ecco le sue parole:

"La Nations League è una delle idee più ridicole nel mondo del calcio. I giocatori, dopo 70 partite stagionali, sono costretti a disputare le partite della Nations League. Quattro, cinque, sei partite con le Nazionali… Onestamente preferirei che la Uefa prendesse più soldi dalla finale di Champions League e si liberasse di questa competizione".

(Fonte: Calcio e Finanza)