Klopp: “Era giusto tenere le cinque sostituzioni. In Italia Inter e Juve…”

In una lunga intervista rilasciata al Daily Mail, Jürgen Klopp non ha nascosto il suo disappunto per la decisione della Premier League di bocciare le cinque sostituzioni. “Sembra che il coronavirus abbia cambiato tutto il mondo tranne la Premier, con una stagione più corta ma con lo stesso numero di partite e solo 3 sostituzioni, mentre in tutti gli altri paesi hanno mantenuto i 5 cambi. In Italia, Juve e Inter hanno le rose più numerose ma tutte le altre squadre erano concordi sul fatto che servissero cinque sostituzioni. Non è una cosa che riguarda me o il Liverpool ma la salute dei giocatori. Dicembre e gennaio in una stagione normale sono brutali. Lo sappiamo. Ma quest’anno, per i club di Champions League ed Europa League, ottobre è come dicembre. Novembre è come dicembre. Dicembre è ancora dicembre, poi gennaio, poi febbraio”.

(Daily Mail)